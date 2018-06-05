إيران تعلن البدء بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم

رام الله - دنيا الوطنقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إن طهران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ببدء عملية لزيادة قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم".وأضاف كمالوندي: "ستعلن إيران في رسالة ستسلم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عملية زيادة القدرة على إنتاج ... سادس فلوريد اليورانيوم... ستبدأ اليوم الثلاثاء"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأفاد بأن إيران لديها القدرة على الإسراع بإنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وسادس فلوريد اليورانيوم هو المادة الخام المستعملة في أجهزة الطرد المركزي.