مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله والخليل





في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة حنينة في دورا جنوب غرب الخليل، وسط اطلاق قنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين.





في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزلين لعائلة عبد الباسط في منطقة تل الرميدة وسط الخليل.





إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة الرام شمال مدينة القدس.

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال منتصف ليل الثلاثاء، على مدخل بلدة بيت ريما غرب رام الله.