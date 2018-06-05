شؤون فلسطينية

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله والخليل

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله والخليل
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال منتصف ليل الثلاثاء، على مدخل بلدة بيت ريما غرب رام الله.

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة حنينة في دورا جنوب غرب الخليل، وسط اطلاق قنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزلين لعائلة عبد الباسط في منطقة تل الرميدة وسط الخليل.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة الرام شمال مدينة القدس.

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