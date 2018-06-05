الشرطة تعتقل سبعة أشخاص بتهمة لعب القمار واختلاق الجرائم برام الله

اعتقلت الشرطة سبعة أشخاص في قضيتين منفصلتين يشتبه تورطهم بلعب القمار واختلاق الجرائم في رام الله.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت معلومات تفيد بان اشخاص يلعبون القمار في احد المقاهي في رام الله، على الفور توجهت قوة من شرطة المباحث للمقهى بناء على مذكرة تفتيش صادرة من النيابة العامة تم تفتيش المقهى والقاء القبض على 6 اشخاص متلبسين بلعب القمار.

رام الله - دنيا الوطنوفي سياق منفصل تلقت الشرطة بلاغ مفاده بان مواطن تعرض للخطف وان مجهولين قاموا بنشر صوره على صفحه التواصل الاجتماعي الخاصة به "فيس بوك"، وبعد اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من معرفة موقع نشر الصور وتبين بان شخص قام باختلاق جريمة الخطف لنفسه ونشر صوره، وبالاستماع لاقواله افاد بانه اراد تلفيق تهمة الخطف لشخص آخر انتقاماً منه.وأكد البيان بان الشرطة أحالت المشتبه بهم السبعة الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونيه بحقهم اصولا.