فيديو: الطيبي أمام الكنيست: حذاء "رزان النجار" بيسوى راس نيكي هايلي

شاهد خطاب أحمد الطيبي..



رام الله - دنيا الوطنانتصر النائب العربي في الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، للشهيدة المُسعفة رزان النجار، خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي.وهاجم الطيبي، أعضاء الكنيست الذي يشمتون باستشهاد رزان، كما وجه خطابه إلى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، قائلًا باللهجة العامية الفلسطينية: "حذاء رزان بيسوى راس نيكي هايلي".