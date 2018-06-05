وزارة الاقتصاد الوطني توقف مخبزاً عن العمل في مدينة بيت لحم

أوقفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، أمس الاثنين، مخبزاً عن العمل نظراً لتردي بيئة العمل داخل المخبز وعدم تقيده بالاشتراطات الصحية المطلوبة.





وأفاد مدير مديرية الوزارة باسم عزوني ان عملية الايقاف جاءت بعد شكوى تقدم بها احد المواطنين الى المديرية ابلغ عن وجود مخالفات صحية، تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين، وعلى اثره استدعت الطواقم قسم الصحة في بلدية بيت لحم، وبحضور الشرطة، حيث تم ايقاف المخبز عن العمل.

رام الله - دنيا الوطنوأشار العزوني الى احالة ملف القضية الى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني، وفي سياق متصل احالت المديرية ملف احد تجار الدواجن للنيابة العامة لعدم التزامه بالمواصفات والمقاييس المعمول بها.