رئيس سلطة المياه يبحث مع بنك الاستثمار الاوروبي جملة من المشاريع التطويرية

الاوروبي عبد الرحيم الفرا جملة من القضايا والمشاريع التطويرية لقطاع المياه الفلسطيني والخطوات العملية المنوي البدء فيها لتنفيذ مشروع محطة التحلية المركزية وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات والالتزامات المالية التي تم التوافق عليها في مؤتمر المانحين الذي عقد في شهر آذار الماضي.





كما تطرق المهندس غنيم الى مشروع قناة البحرين والمستجدات المتعلقة به موضحا ان سلطة المياه تسعى لإقامة خزانات مياه من اجل ضمان استيعاب كميات المياه المخصصة للفلسطينين وتوزيعها وفق احتياجات التجمعات لضمان التقليل من الأزمة المائية.





كما بحث رئيس سلطة المياه المشاريع الممولة من قبل بنك الاستثمار الاوروبي من حيث الاعمال التي تم إنجازها، العقبات والعراقيل التي يشهدها العمل في بعض المشاريع والمتمثلة في العقبات التي يفرضها الجانب الاسرائيلي. كذلك تطرق اللقاء الى بحث خطة سلطة المياه التطويرية لقطاعي المياه والصرف الصحي والتي تتضمن تنفيذ إقامة العديد من خزانات المياه في محافظات الضفة للعمل على ضمان توفر المياه وإيصالها للمواطنين ،كذلك مناقشة مشروع تطوير البنى التحتية في منطقة وادي النار من اجل حل مشكلة تدفق المياه العادمة، الى جانب مناقشة مشروع محطة الصرف الصحي في شمال رام الله حيث يعاني أهالي المنطقة من تدفق المياه العادمة داخل الاراضي الزراعية.



وأكد الوزير غنيم خلال اللقاء على أهمية التعاون ما بين الطرفين وما نجم عنه من تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية لا سيما في قطاع غزة، داعيا الى المضي في هذا التعاون وتعزيزه لدعم قطاع المياه الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنبحث المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه مع مسؤولين من بنك الاستثمار الاوروبي وبحضور سفير فلسطين في بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد