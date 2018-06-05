شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يبحث مع بنك الاستثمار الاوروبي جملة من المشاريع التطويرية

رئيس سلطة المياه يبحث مع بنك الاستثمار الاوروبي جملة من المشاريع التطويرية
رام الله - دنيا الوطن
بحث المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه مع مسؤولين من بنك الاستثمار الاوروبي وبحضور سفير فلسطين في بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد
الاوروبي عبد الرحيم الفرا جملة من القضايا والمشاريع التطويرية لقطاع المياه الفلسطيني والخطوات العملية المنوي البدء فيها لتنفيذ مشروع محطة التحلية المركزية وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات والالتزامات المالية التي تم التوافق عليها في مؤتمر المانحين الذي عقد في شهر آذار الماضي.

كما تطرق المهندس غنيم الى مشروع قناة البحرين والمستجدات المتعلقة به موضحا ان سلطة المياه تسعى لإقامة خزانات مياه من اجل ضمان استيعاب كميات المياه المخصصة للفلسطينين وتوزيعها وفق احتياجات التجمعات لضمان التقليل من الأزمة المائية.

كما بحث رئيس سلطة المياه المشاريع الممولة من قبل بنك الاستثمار الاوروبي من حيث الاعمال التي تم إنجازها، العقبات والعراقيل التي يشهدها العمل في بعض المشاريع والمتمثلة في العقبات التي يفرضها الجانب الاسرائيلي. كذلك تطرق اللقاء الى بحث خطة سلطة المياه التطويرية لقطاعي المياه والصرف الصحي والتي تتضمن تنفيذ إقامة العديد من خزانات المياه في محافظات الضفة للعمل على ضمان توفر المياه وإيصالها للمواطنين ،كذلك مناقشة مشروع تطوير البنى التحتية في منطقة وادي النار من اجل حل مشكلة تدفق المياه العادمة، الى جانب مناقشة مشروع محطة الصرف الصحي في شمال رام الله حيث يعاني أهالي المنطقة من تدفق المياه العادمة داخل الاراضي الزراعية.

وأكد الوزير غنيم خلال اللقاء على أهمية التعاون ما بين الطرفين وما نجم عنه من تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية لا سيما في قطاع غزة، داعيا الى المضي في هذا التعاون وتعزيزه لدعم قطاع المياه الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

فيديو: اندلاع حريق بمنطقة (ناحل عوز) بفعل طائرة ورقية أطلقت من غزة

فيديو: اندلاع حريق بمنطقة (ناحل عوز) بفعل طائرة ورقية أطلقت من غزة

جامعة القدس تقرر تأسيس &#34;مقعد رزان النجار للتمريض&#34; تخليدا لنموذج التضحية والعطاء

جامعة القدس تقرر تأسيس "مقعد رزان النجار للتمريض" تخليدا لنموذج التضحية والعطاء

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بـ(100) ألف شيكل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بـ(100) ألف شيكل

الاحتلال يخطر بترحيل خمس عائلات من خربة حمصة بالاغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بترحيل خمس عائلات من خربة حمصة بالاغوار الشمالية

مصرع شاب من جباليا سقط من منزله

مصرع شاب من جباليا سقط من منزله

مخابرات الاحتلال توقف الوزير صيدم في القدس

مخابرات الاحتلال توقف الوزير صيدم في القدس

&#34;رزان النجار&#34; ضحية إجرام احتلال وتبني فصائل

"رزان النجار" ضحية إجرام احتلال وتبني فصائل

نتنياهو: حريصون على منع أزمة إنسانية بقطاع غزة

نتنياهو: حريصون على منع أزمة إنسانية بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يبحث مع بنك الاستثمار الاوروبي جملة من المشاريع التطويرية

رئيس سلطة المياه يبحث مع بنك الاستثمار الاوروبي جملة من المشاريع التطويرية

فيديو: اندلاع حريق بمنطقة (ناحل عوز) بفعل طائرة ورقية أطلقت من غزة

فيديو: اندلاع حريق بمنطقة (ناحل عوز) بفعل طائرة ورقية أطلقت من غزة

جامعة القدس تقرر تأسيس &#34;مقعد رزان النجار للتمريض&#34; تخليدا لنموذج التضحية والعطاء

جامعة القدس تقرر تأسيس "مقعد رزان النجار للتمريض" تخليدا لنموذج التضحية والعطاء

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بـ(100) ألف شيكل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بـ(100) ألف شيكل

الاحتلال يخطر بترحيل خمس عائلات من خربة حمصة بالاغوار الشمالية

الاحتلال يخطر بترحيل خمس عائلات من خربة حمصة بالاغوار الشمالية

مصرع شاب من جباليا سقط من منزله

مصرع شاب من جباليا سقط من منزله

جيش الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على مدخل قلقيلية

جيش الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على مدخل قلقيلية

فيديو: حريق بمستوطنة (ناحل هبسور) بالنقب وطواقم الإطفاء تحاول السيطرة عليه

فيديو: حريق بمستوطنة (ناحل هبسور) بالنقب وطواقم الإطفاء تحاول السيطرة عليه

منوعات

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها &#34;فريدة&#34;

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها "فريدة"

تسريب صور&#34;غير لائقة&#34; للأمير وليام وكيت ميدلتون

تسريب صور"غير لائقة" للأمير وليام وكيت ميدلتون

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج &#34;رامز تحت الصفر&#34;

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج "رامز تحت الصفر"

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

عربي

فيديو: أسر عشرات الحوثيين في جبهة الساحل الغربي

فيديو: أسر عشرات الحوثيين في جبهة الساحل الغربي

السعودية تبدأ بإصدار رخص النساء لقيادة السيارات

السعودية تبدأ بإصدار رخص النساء لقيادة السيارات

الداخلية التونسية تُفكك خلية مُسلحة في ولايتي القصرين والعاصمة

الداخلية التونسية تُفكك خلية مُسلحة في ولايتي القصرين والعاصمة

هاني الملقي يستقيل من رئاسة الحكومة الأردنية

هاني الملقي يستقيل من رئاسة الحكومة الأردنية