الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بـ(100) ألف شيكل

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني باكثر من (100) الف شيكل في جنين.وذكر بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بان احدى الفتيات تقدمت بشكوى لدى الشرطة حول قيام شخص بابتزازها مادياً عبر تطبيق (واتساب).حيث قام بايهامها بالزواج منها وبعد ذلك اخبرها انه يمر بضائقة مالية وبناءً عليه قامت بارسال مبالغ مالية له وصلت قيمتها لاكثر من (100) الف شيكل الا انه قام بطلب المزيد من المال وعند رفضها لذلك قام بتهديدها بنشر صور شخصية لها.وبالبحث والتحري تم القاء القبض على الشخص المذكور وشخصين اخرين كان يستخدمها لاحضار المال له من المشتكية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وأكد البيان بانه تم احالة المشتبه بهم الثلاثة الى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم اصولاً.