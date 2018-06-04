الاحتلال يخطر بترحيل خمس عائلات من خربة حمصة بالاغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بطرد وترحيل خمس عائلات تسكن منطقة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال أخطر المواطنين: ياسر، وعبد الله، وعادل، وتيسير، وسند، وجميعهم من عائلة أبو كباش، بالطرد من منازلهم؛ بحجة تدريبات عسكرية ينوي القيام بها يوم غد الثلاثاء، من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر أن قوات الاحتلال تخطر العديد من العائلات من مناطق متفرقة بالأغوار بشكل دوري بالطرد من منازلهم؛ بحجة التدريبات العسكرية.