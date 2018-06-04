مخابرات الاحتلال توقف الوزير صيدم في القدس











رام الله - دنيا الوطنأوقفت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي الليلة، وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، بعد خروجه من مستشفى المطلع في القدس المحتلة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن الوزير صيدم، كان يشارك في حفل تخريج الفوج الثاني لطلبة "الإصرار" لمرضى بالسرطان والفشل الكلوي في المستشفى قبل توقيفه من قبل المخابرات الاسرائيلية.