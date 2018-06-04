فيديو: أسر عشرات الحوثيين في جبهة الساحل الغربي













رام الله - دنيا الوطنأسرت ألوية العمالقة التابعة للقوات اليمنية، العشرات من مقاتلي جماعات الحوثي في جبهة الساحل الغربي بالحديدة، من بينهم أطفال تم تحريرهم بعد أن جندتهم الجماعات الحوثية.وأكد مصدر في ألوية العمالقة أن معظم الأسرى هم من الأطفال المغرّر بهم زج بهم الحوثيون في الجبهات بعد اختطافهم من المدارس أو إجبار أسرهم على الدفع بأولادهم للقتال ضمن صفوف جماعة الحوثي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وكانت القوات المشتركة بدعم من القوات الإماراتية تمكنت من تحرير مساحات واسعة في الساحل الغربي.