السعودية تبدأ بإصدار رخص النساء لقيادة السيارات

رام الله - دنيا الوطنبدأت الإدارة العامة للمرور في السعودية، استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة والخاصة بالنساء برخص سعودية وذلك استعدادا للموعد المحدد والخاص بالسماح بالقيادة للمرأة في 24 حزيران/ يونيو، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وتسلمت أول مجموعة من النساء الاثنين رخص القيادة السعودية، حيث وفق (سكاي نيوز)، يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعدادا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة هذا الشهر.يذكر، أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد أعلنت عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من الدول المعترف برخص قيادتها، رخصة سعودية على الفور.