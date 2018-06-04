جيش الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على مدخل قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأقدم جيش الاحتلال، مساء اليوم، الاثنين، على تركيب كاميرات مراقبة قرب مدخل قلقيلية الشرقي، وذلك بالقرب من مقر الارتباط العسكري الإسرائيلي، المطل على الطريق الرئيس الواصل بين قلقيلية ونابلس.وأكد شهود عيان، أن طواقم فنية تابعة لجيش الاحتلال، قامت بتركيب كاميرات مراقبة على جدران الحماية الخارجية لمقر الارتباط العسكري الموجود في المكان لمراقبة حركة المرور باتجاه مدينة قلقيلية وخارجها، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وتحاصر الجدران والطرق الالتفافية مدينة قلقيلية، الأمر الذي تُوج اليوم، بنصب كاميرات مراقبة أمنية عند مدخل المدينة الشرق، علما ان الاحتلال ينصب كاميرات امنية على امتداد الطريق الالتفافي رقم 55 شرق قلقيلية، وعلى الطريق الرئيس الواصل بين قلقيلية ونابلس، إضافة إلى مداخل القرى الفلسطينية.