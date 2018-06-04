الداخلية التونسية تُفكك خلية مُسلحة في ولايتي القصرين والعاصمة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم، الاثنين، عن تكفيك خلية مسلحة مؤلفة من خمسة أفراد، تنشط بين ولايتي القصرين والعاصمة.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: إن الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم العنف للحرس الوطني بالعوينة، تمكنت أمس الأحد، من الكشف عن خليّة مسلحة، تتكوّن من خمسة عناصر أعمارهم تتراوح بين 17 و21 سنة، تنشط بين ولايتي القصرين وتونس العاصمة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأشارت إلى أنه وبالتحقيق معهم، اعترفت مجموعة منهم بإصرارها على الالتحاق بما يُسمّى "كتيبة جند الخلافة" بجبل المغيلة، نتيجة تأثرهم بتنظيم الدولة، فيما عبّرت المجموعة الثانية (عناصرها من سكان تونس العاصمة) عن نيتها الالتحاق بالمجموعة الأولى في وقت لاحق.ولفتت الوزارة إلى أنه باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة التحقيق معهم.وتجري مقاضاة العناصر المتورطة في القضايا في تونس وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر في آب/ أغسطس 2015، حيث يمكن أن تصل العقوبات وفقه إلى الإعدام.