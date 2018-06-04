غداً.. معبر رفح يعمل كالمعتاد والأولوية للذين تم إرجاعهم اليوم

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة (معبر رفح البري)، أن المعبر، سيعمل غداً الثلاثاء كالمعتاد وبكلا الاتجاهين.وأشارت الإدارة إلى أن الأولوية في السفر هي للباص، الذي تم ارجاعه اليوم الاثنين، مطالبة كافة المرجعين التوجه غداً الثلاثاء إلى الصالة الخارجية أمام المعبر.