(هآرتس): قتلة الطفل أبو خضير لن يدفعوا تعويضاً لعائلته لأنهم "فقراء"

رام الله - دنيا الوطنأعلن موقع صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم، الاثنين، في تقرير له، أن الإدعاء العام الإسرائيلي، تراجع عن رفع دعوى قضائية ضد المستوطنين الثلاثة، الذين أقدموا على قتل الطفل محمد أبو خضير في تموز/ يوليو 2014 حرقاً في القدس، لتعويض عائلته بحجة أنهم لا يملكون أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية يمكن من خلالها تعويض عائلة الطفل.وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يتناقض مع تقديم الإدعاء ضد عائلتين فلسطينيتين نفذ أبناؤهما عمليات ضد إسرائيليين ومطالبتهم بدفع تعويض بمبلغ 10 ملايين شيكل، رغم أنه تبين بأنه لا يوجد لديهم ممتلكات.وكانت محكمة إسرائيلية قضت بالسجن المؤبد وعشرين سنة أخرى على القاتل الرئيسي يوسف حاييم بن دافيد، بالإضافة إلى دفع تعويض بمبلغ 150 ألف شيكل، فيما حكم على قاتل آخر بالسجن المؤبد والثالث بالسجن 21 عاماً، مع دفع تعويضات بقيمة 30 ألف شيكل.وقامت عائلة أبو خضير برفع دعوى للمطالبة بتعويضها بمبلغ 5.6 مليون شيكل قبل أن ترفض المحكمة ذلك.وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الإدعاء، طلب من عائلتي الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، تعويضات مالية وصلت إلى 10 ملايين شيكل، منها مبلغ 8 ملايين شيكل من عائلة قنبر، رغم أن أطفاله قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين عام وثمانية أعوام، مشيرةً إلى أن الإدعاء يطلب مليوني شيكل على كل قتيل إسرائيلي.