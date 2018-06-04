شؤون فلسطينية

بلدية بيت حانون وجوال يفتتحان مشروع تطوير بئر مياه "سُقيا جنين"

بلدية بيت حانون وجوال يفتتحان مشروع تطوير بئر مياه "سُقيا جنين"
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت بلدية بيت حانون وشركة جوال، اليوم الاثنين، مشروع تطوير بئر مياه "سُقيا جنين" بهدف تزويد سكان العزبة والمناطق المجاورة لها بالمياه الصالحة للشرب في عزبة بيت حانون شمال غزة.

وحضر الافتتاح كل من رئيس البلدية الدكتور محمد نازك الكفارنة، ومدير إدارة اقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي، ومدير اقليم غزة في شركة الاتصالات الفلسطينية خليل أبو سليم، ومدير شركة حضارة بغزة عوني الطويل، وعدد من الوجهاء ولجان الحي والشخصيات الاعتبارية.

وقال محمد الكفارنة إن الدور الذي قامت به شركة جوال يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للأسر التي تعيش في العزبة والمناطق المجاورة لها، والتي تستفيد منه بشكل يلبي احتياجات السكان الاساسية من المياه العذبة في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه قطاع غزة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف محمد الكفارنة : أن شركة جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية حاضرون دائماً بمساهماتهم الفعالة والهادفة لخدمة المواطنين، والتي لم تتوانى في تقديم الدعم المتواصل لكافة المؤسسات والبلديات.

وأوضح الكفارنة أن عزبة بيت حانون والمناطق المجاورة لها تقع ضمن فئة المناطق المهمشة والتي عانت ويلات الحصار والحروب، وتحتاج إلى المزيد من المشاريع التنموية التي تساهم في تعزيز صمود المواطنين، وتوفير مقومات الحياة السليمة لهم.

ومن جانبه، بين مدير إدارة اقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي أن شركة جوال دائماً تحرص على تقديم الدعم لبلدية بيت حانون والمؤسسات كافة من أجل توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين تساهم في تعزيز صمودهم.

كما أشار عمر شمالي إلى أن مساهمة جوال في تطوير مشروع بئر مياه "سُقيا جنين" نابع من اسهامات الشركة المتواصلة في دعم وتعزيز المشاريع الحيوية والتنموية من أجل توفير مناخ صحي أفضل يُجنّب المواطنين التعرُّض للأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي وفق احصائيات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وشدَّد شمالي على أن شركة جوال تُولي الانسان اهتمامًا كبيرًا وتسعى بكل السبل للمساهمة في مشاريع البنية التحتية التي تعزَّز الاستثمار فيه للنهوض بمجتمع فلسطيني أفضل خالٍ من الأوبئة والأمراض، لترسيخ بناء الدولة الفلسطينية وفق الأنظمة الصحية والبيئية، بما يكفل الأمن الغذائي السليم.

أخبار ذات صلة

قوى رام الله تدعو لأوسع مشاركة على نقاط التماس غدًا الثلاثاء

قوى رام الله تدعو لأوسع مشاركة على نقاط التماس غدًا الثلاثاء

فتح: السلام يبدأ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية

فتح: السلام يبدأ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية

عشراوي: الأوضاع الإقليمية تتطلب مقاربة جديدة للتعاطي مع الانتهاكات الإسرائيلية

عشراوي: الأوضاع الإقليمية تتطلب مقاربة جديدة للتعاطي مع الانتهاكات الإسرائيلية

مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن بدء عملية التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين

مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن بدء عملية التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين

صيدم: معدل 80% في &#34;الإنجاز&#34; لمعادلة الشهادات الخارجية للطب وطب الأسنان

صيدم: معدل 80% في "الإنجاز" لمعادلة الشهادات الخارجية للطب وطب الأسنان

إغلاق معبر رفح في كلا الاتجاهين بسبب عطل فني

إغلاق معبر رفح في كلا الاتجاهين بسبب عطل فني

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإسرائيلي

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإسرائيلي

صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة

صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بلدية بيت حانون وجوال يفتتحان مشروع تطوير بئر مياه &#34;سُقيا جنين&#34;

بلدية بيت حانون وجوال يفتتحان مشروع تطوير بئر مياه "سُقيا جنين"

قوى رام الله تدعو لأوسع مشاركة على نقاط التماس غدًا الثلاثاء

قوى رام الله تدعو لأوسع مشاركة على نقاط التماس غدًا الثلاثاء

فتح: السلام يبدأ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية

فتح: السلام يبدأ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية

عشراوي: الأوضاع الإقليمية تتطلب مقاربة جديدة للتعاطي مع الانتهاكات الإسرائيلية

عشراوي: الأوضاع الإقليمية تتطلب مقاربة جديدة للتعاطي مع الانتهاكات الإسرائيلية

مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن بدء عملية التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين

مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن بدء عملية التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإسرائيلي

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإسرائيلي

أطباء في إسرائيل يطلبون بالسماح لمريضات السرطان بغزة بالخروج لتلقي العلاج

أطباء في إسرائيل يطلبون بالسماح لمريضات السرطان بغزة بالخروج لتلقي العلاج

منظمة التعاون الإسلامي تُشيد بمساعي الكويت لحماية الفلسطينيين

منظمة التعاون الإسلامي تُشيد بمساعي الكويت لحماية الفلسطينيين

منوعات

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها &#34;فريدة&#34;

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها "فريدة"

تسريب صور&#34;غير لائقة&#34; للأمير وليام وكيت ميدلتون

تسريب صور"غير لائقة" للأمير وليام وكيت ميدلتون

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج &#34;رامز تحت الصفر&#34;

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج "رامز تحت الصفر"

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

عربي

هاني الملقي يستقيل من رئاسة الحكومة الأردنية

هاني الملقي يستقيل من رئاسة الحكومة الأردنية

فيديو: ولي العهد الأردني يتفقد التظاهرات ضد الحكومة وسط عمان

فيديو: ولي العهد الأردني يتفقد التظاهرات ضد الحكومة وسط عمان

شاهد: إعصار ضرب دولة عربية يُخرج أعمال السحر من البحر

شاهد: إعصار ضرب دولة عربية يُخرج أعمال السحر من البحر

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة