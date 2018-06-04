بلدية بيت حانون وجوال يفتتحان مشروع تطوير بئر مياه "سُقيا جنين"

رام الله - دنيا الوطنافتتحت بلدية بيت حانون وشركة جوال، اليوم الاثنين، مشروع تطوير بئر مياه "سُقيا جنين" بهدف تزويد سكان العزبة والمناطق المجاورة لها بالمياه الصالحة للشرب في عزبة بيت حانون شمال غزة.وحضر الافتتاح كل من رئيس البلدية الدكتور محمد نازك الكفارنة، ومدير إدارة اقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي، ومدير اقليم غزة في شركة الاتصالات الفلسطينية خليل أبو سليم، ومدير شركة حضارة بغزة عوني الطويل، وعدد من الوجهاء ولجان الحي والشخصيات الاعتبارية.وقال محمد الكفارنة إن الدور الذي قامت به شركة جوال يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للأسر التي تعيش في العزبة والمناطق المجاورة لها، والتي تستفيد منه بشكل يلبي احتياجات السكان الاساسية من المياه العذبة في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه قطاع غزة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة.وأضاف محمد الكفارنة : أن شركة جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية حاضرون دائماً بمساهماتهم الفعالة والهادفة لخدمة المواطنين، والتي لم تتوانى في تقديم الدعم المتواصل لكافة المؤسسات والبلديات.وأوضح الكفارنة أن عزبة بيت حانون والمناطق المجاورة لها تقع ضمن فئة المناطق المهمشة والتي عانت ويلات الحصار والحروب، وتحتاج إلى المزيد من المشاريع التنموية التي تساهم في تعزيز صمود المواطنين، وتوفير مقومات الحياة السليمة لهم.ومن جانبه، بين مدير إدارة اقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي أن شركة جوال دائماً تحرص على تقديم الدعم لبلدية بيت حانون والمؤسسات كافة من أجل توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين تساهم في تعزيز صمودهم.كما أشار عمر شمالي إلى أن مساهمة جوال في تطوير مشروع بئر مياه "سُقيا جنين" نابع من اسهامات الشركة المتواصلة في دعم وتعزيز المشاريع الحيوية والتنموية من أجل توفير مناخ صحي أفضل يُجنّب المواطنين التعرُّض للأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي وفق احصائيات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.وشدَّد شمالي على أن شركة جوال تُولي الانسان اهتمامًا كبيرًا وتسعى بكل السبل للمساهمة في مشاريع البنية التحتية التي تعزَّز الاستثمار فيه للنهوض بمجتمع فلسطيني أفضل خالٍ من الأوبئة والأمراض، لترسيخ بناء الدولة الفلسطينية وفق الأنظمة الصحية والبيئية، بما يكفل الأمن الغذائي السليم.