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الملك عبد الله يُكلف "الرزاز" بتشكيل حكومة جديدة

الملك عبد الله يُكلف "الرزاز" بتشكيل حكومة جديدة
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، بتشكيل الحكومة الأردنية، خلفًا للمستقيل هاني الملقي.

ووفقًا لصحيفة (القدس) المحلية، فإن عمر الرزاز، يعتبر رجل اقتصادي، كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في الأردن منذ 14 يناير 2017، وكان رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي، كما كان مديرا عاما للبنك الدولي في واشنطن وبيروت

وكان اجتماعا عقد بين العاهل الاردني والملقي تُوقع ان يَرشح عنه استقالة الملقي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.

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