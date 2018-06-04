الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.وهنأ ريفلين، الرئيس عباس، بمناسبة حلول شهر رمضان، وبتماثله للشفاء، بعد الوعكة الصحة التي ألمت به مؤخرًا.من جهته، شكر أبو مازن، الرئيس الإسرائيلي على هذا الاتصال، بحسب الوكالة الرسمية (وفا).