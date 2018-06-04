شؤون فلسطينية

بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة عبر الصراف الآلى وغداً بالبنوك

بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة عبر الصراف الآلى وغداً بالبنوك
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
بدأت البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الاثنين، بصرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة والقطاع عبر الصراف الآلى.

وقال مصادر خاصة لـ "دنيا الوطن"، إن البنوك بدأت بصرف راتب شهر أيار/مايو الماضي عبر الصراف الآلى، لافتاً إلى أنه سيجري صرفها عبر البنوك غداً الأحد.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت لـ "دنيا الوطن"، أن خلافات على نسبة رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، أدت إلى تقديم موعد صرفها ليوم غد الثلاثاء.

وقالت المصادر، إنه تقرر تقديم موعد صرف رواتب الموظفين ليكون يوم غد الثلاثاء عبر البنوك في الضفة والقطاع، وذلك بعد أن تقرر صرفها الخميس المقبل.

وأوضحت المصادر، أن أبرز الخلافات كانت على نسبة الصرف لقطاع غزة ما بين 70% و50% من قيمة الراتب الأساسي، لافتةً إلى أنه تقرر صرفها في القطاع بنسبة 50%. 

وكانت "دنيا الوطن" قد كشفت أن موعد الصرف الأول لرواتب الموظفين كان الخميس المقبل؛ إلا أن الخلافات أدت إلى تقديم الموعد ليكون غداً الثلاثاء.

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