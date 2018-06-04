نتنياهو يرد على باردو: الموساد ليس منظمة إجرامية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جهاز "الموساد ليس منظمة إجرام، بل منظمة تقوم بأشياء مهمة جدا لدولة إسرائيل ونحن جميعا ننحني لها".وبذلك رد نتنياهو على قول رئيس الموساد الأسبق، تامير باردو الذي ذكر أن "الموساد هو منظمة إجرام مرخصة، وهذا هو الجزء الأكثر متعة فيه".وأثارت المقابلة مع باردو عاصفة في نهاية الأسبوع، بعد أن ذكر في البرنامج بأن نتنياهو طلب من رئيس الشاباك السابق يورام كوهين التنصت على هواتف باردو ورئيس الأركان بيني غانتس.ونفى نتنياهو، التقرير وقال مكتبه إن هذا الادعاء "لا أساس له من الصحة مطلقا" وأن المنشور هو "تشويه كامل للجهود النظامية التي تبذل من وقت لآخر من أجل الحفاظ على أمن المعلومات في الأمور الحساسة ذات الأهمية الأمنية العليا".وفي اليوم التالي كتب نتنياهو في حسابه على تويتر أنه "لا يوجد حد للكذب"، وأضاف أنه لم يطلب التنصت على غانتس وباردو. وقال "هذه كذبة مطلقة".بعد ذلك، أشار يورام كوهين إلى هذا المنشور، قائلاً إن "التقارير الإعلامية عن تعليمات رئيس الوزراء إلي أثناء شغلي لمنصب رئيس جهاز الشاباك – بالتنصت على وجه التحديد على هواتف رئيس الأركان غانتس ورئيس الموساد باردو- غير صحيحة".وحسب كوهين، فإنه لم يتلق تعليمات من نتنياهو للتنصت على وجه التحديد على هواتف غانتس وباردو.ووفقاً للتقرير الأصلي في برنامج "عوفداه"، فقد "طلب نتنياهو من كوهين استخدام قدرات "الشاباك" الخاصة للإشراف الشامل، بما في ذلك التنصت على هواتف سلسلة من الشركاء في الأسرار، بما في ذلك رئيس الأركان ورئيس الموساد".