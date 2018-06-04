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دولي

الشرطة الإسرائيلية تحقق في إهانة العلم خلال مظاهرة حيفا

الشرطة الإسرائيلية تحقق في إهانة العلم خلال مظاهرة حيفا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الشرطة الإسرائيلية، تحقيقاً في حادثة شوهد خلالها متظاهرون في حيفا وهم يزدرون بالعلم الإسرائيلي حيث قاموا بإلقائه على الأرض وداسوا عليه.

وفي شريط فيديو، تم تصويره خلال المظاهرة التي جرت يوم الجمعة الماضي في حيفا، ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة، شوهد متظاهر ملثم بالكوفية وهو يختطف علم إسرائيل من متظاهر آخر ويرميه على الأرض، وبعد ذلك مباشرة، قام متظاهر آخر بدوس العلم على صوت صيحات المتظاهرين الآخرين.

يذكر، أن ما تسمى لجنة الداخلية البرلمانية قامت في حزيران/ يونيو 2016، بتحديث الغرامة المفروضة على انتهاك العلم الإسرائيلي، بحيث أصبحت تبلغ 58.400 شيكل، بدلاً من 300 ليرة سابقاً ووفقاً لتعديل القانون، فإن العقوبة القصوى لإهانة العلم هي السجن لمدة ثلاث سنوات.

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