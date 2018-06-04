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هاني الملقي يستقيل من رئاسة الحكومة الأردنية

هاني الملقي يستقيل من رئاسة الحكومة الأردنية
رئيس الوزراء الأردني - هاني الملقي
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة، وذلك بعد لقائه بالملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، على خلفية الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وقال الموقع، إنه تم تكليف عمر الرزاز، برئاسة الحكومة، خلفاً للملقي.

وكان العاهل الأردني، قد استقبل رئيس الوزراء، الملقي، وسط الاحتجاجات الشعبية، رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

وتتواصل الاحتجاجات في الأردن، منذ يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون ضريبة الدخل، لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمان، ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة (الدوار الرابع) حيث مقر الرئاسة تطويقاً أمنياً كثيفاً.

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