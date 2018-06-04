عاجل

  • بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة والضفة الغربية عبر الصراف الآلى وغداً في البنوك

  • الحمد الله: المساعدات الدولية الممنوحة لغزة تقلصت لأدنى المستويات

شؤون فلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي تُشيد بمساعي الكويت لحماية الفلسطينيين

منظمة التعاون الإسلامي تُشيد بمساعي الكويت لحماية الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمساعي دولة الكويت الحثيثة؛ لاستصدار قرار عن مجلس الأمن؛ لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مستنكرة إعاقة القرار باستخدام حق النقض (الفيتو) أو الامتناع عن التصويت.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم، الاثنين، تقديره الكبير للجهود المكثفة التي بذلتها دولة الكويت، العضو في مجلس الأمن، من أجل استصدار القرار الذي نص على مطالبة المجلس لإسرائيل بالتقيد بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ويشجب أي أعمال من شأنها أن تثير العنف، وتعرض أرواح المدنيين للخطر، ويدعو جميع الجهات الفاعلة إلى كفالة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات.

وأشاد العثيمين بجهود المجموعة الإسلامية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عبر عن أسفه لاستمرار عجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته لإقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتصاعدة، التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد العثيمين حرص المنظمة على الالتزام التام بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوّه للقرارات الصادرة مؤخراً عن القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية (قمة القدس)، وبقرارات القمة الإسلامية الاستثنائية، التي انعقدت في اسطنبول في أيار/ مايو الماضي، حول التطورات الخطيرة في دولة فلسطين، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة عبر الصراف الآلى وغداً بالبنوك

بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة عبر الصراف الآلى وغداً بالبنوك

الحمد الله: المساعدات الدولية الممنوحة لغزة تقلصت لأدنى المستويات

الحمد الله: المساعدات الدولية الممنوحة لغزة تقلصت لأدنى المستويات

أطباء في إسرائيل يطلبون بالسماح لمريضات السرطان بغزة بالخروج لتلقي العلاج

أطباء في إسرائيل يطلبون بالسماح لمريضات السرطان بغزة بالخروج لتلقي العلاج

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (العلمي) عن امتحان اللغة الإنجليزية؟

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (العلمي) عن امتحان اللغة الإنجليزية؟

فيديو: ثأراً لـ (رزان النجار).. إحراق ثكنة عسكرية شرقي خانيونس

فيديو: ثأراً لـ (رزان النجار).. إحراق ثكنة عسكرية شرقي خانيونس

الإعلام الإسرائيلي: المواجهة الأشد ألماً مع المقاومة في غزة مسألة وقت

الإعلام الإسرائيلي: المواجهة الأشد ألماً مع المقاومة في غزة مسألة وقت

المشروبات الوطنية ترعى موائد رمضانية لـــ 500 يتيم ومرافقيهم بالضفة الغربية

المشروبات الوطنية ترعى موائد رمضانية لـــ 500 يتيم ومرافقيهم بالضفة الغربية

وزارة الإعلام: ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال

وزارة الإعلام: ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أطباء في إسرائيل يطلبون بالسماح لمريضات السرطان بغزة بالخروج لتلقي العلاج

أطباء في إسرائيل يطلبون بالسماح لمريضات السرطان بغزة بالخروج لتلقي العلاج

منظمة التعاون الإسلامي تُشيد بمساعي الكويت لحماية الفلسطينيين

منظمة التعاون الإسلامي تُشيد بمساعي الكويت لحماية الفلسطينيين

المشروبات الوطنية ترعى موائد رمضانية لـــ 500 يتيم ومرافقيهم بالضفة الغربية

المشروبات الوطنية ترعى موائد رمضانية لـــ 500 يتيم ومرافقيهم بالضفة الغربية

وزارة الإعلام: ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال

وزارة الإعلام: ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال

وزارة الإعلام: سلب &#34;المقاصة&#34; قرصنة وابتزاز

وزارة الإعلام: سلب "المقاصة" قرصنة وابتزاز

الخارجية: فلسطين تقف إلى جانب الشعب الغواتيمالي في مواجهة محنة البركان

الخارجية: فلسطين تقف إلى جانب الشعب الغواتيمالي في مواجهة محنة البركان

92 مستوطنًا يُدنسون باحات الأقصى صباح اليوم

92 مستوطنًا يُدنسون باحات الأقصى صباح اليوم

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

منوعات

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها &#34;فريدة&#34;

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها "فريدة"

تسريب صور&#34;غير لائقة&#34; للأمير وليام وكيت ميدلتون

تسريب صور"غير لائقة" للأمير وليام وكيت ميدلتون

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج &#34;رامز تحت الصفر&#34;

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج "رامز تحت الصفر"

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

عربي

فيديو: ولي العهد الأردني يتفقد التظاهرات ضد الحكومة وسط عمان

فيديو: ولي العهد الأردني يتفقد التظاهرات ضد الحكومة وسط عمان

شاهد: إعصار ضرب دولة عربية يُخرج أعمال السحر من البحر

شاهد: إعصار ضرب دولة عربية يُخرج أعمال السحر من البحر

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

الرئيس الفلبيني لمسؤولي الكويت: أنا آسف

الرئيس الفلبيني لمسؤولي الكويت: أنا آسف