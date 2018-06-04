شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك

الحمد الله يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على ضرورة دعم الصين لمبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام، وان تكون ضمن الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، بما يساهم في التوصل لحل سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.


جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه برام الله، السفير الصيني الجديد لدى فلسطين قواه واي، حيث بحث معه آخر التطورات، وسبل تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين.

ورحب رئيس الوزراء بالسفير الصيني متمنيا له التوفيق خلال فترة عمله في فلسطين، مشددا على اهمية البناء على العلاقات الثنائية ما بين البلدين على كافة المستويات.

وبحث الحمد الله مع السفير متابعة إنشاء محطة توليد الكهرباء في بني نعيم، واقامة منطقة صناعية في ترقوميا، اضافة الى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للقدوم الى فلسطين، واقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية فيها.


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