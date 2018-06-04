الاتحاد الأوروبي يُقدم 35 مليون يورو لرواتب الموظفين والمتقاعدين بالضفة

رام الله - دنيا الوطن

قال الاتحاد الأوروربي، إنه ساهم بما يزيد عن 35 مليون يورو لخزينة السلطة الفلسطينية، من أجل دفع رواتب ومخصصات التقاعد في الضفة الغربية.







وأوضح الاتحاد، أنه قام بدفع مبلغ 35.875 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية، البالغ عددهم 55,000.







وأضاف، أن هذه المُساهمة مُمَوَلة من الاتحاد الأوروبي بواقع 35.0 مليون يورو، وهولندا بواقع 0.875 مليون يورو، حيث الدُفعة الأخيرة مُخَصصة لموظفي الخدمة المدنية العاملين في قطاع العدالة.



وفي هذا السياق، قال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف: إن الاتحاد الأوروبي "يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018".





وأضاف: "إن مساهمتنا المشتركة، تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، هم الجهات المانحة الموثوق بهم، والملتزمون بدعم حل الدولتين".