الخارجية: فلسطين تقف إلى جانب الشعب الغواتيمالي في مواجهة محنة البركان

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين، عن وقوفها إلى جانب الشعب الغواتيمالي، في مواجهة المحنة التي سببها ثوران بركان (فويجو)، والذي أدى إلى سقوط أكثر من 25 ضحية، وإجلاء ما يزيد على ألفين من المواطنين.





وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم، الاثنين، أن دولة فلسطين على استعداد لتقديم كل ما يمكن للشعب الغواتيمالي لمساعدته في مواجهة هذه المحنة.





وعزّت الوزارة شعب غواتيمالا بضحايا البركان، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مبينة أنها على ثقة بقدرة الشعب على مواجهة هذه الكارثة بكل اقتدار.

رام الله - دنيا الوطن