92 مستوطنًا يُدنسون باحات الأقصى صباح اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.





فقد أغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشرة صباحًا، باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين، وتوفير الحماية لهم، أثناء تجولهم في ساحات الأقصى.





وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، أن 92 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن (الهيكل) المزعوم.





وتواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى، وتحتجز البطاقات الشخصية لبعضهم قبيل دخولهم للمسجد.

رام الله - دنيا الوطن