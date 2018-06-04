المجندة الإسرائيلية المتهمة بقتل رزان النجار: الفلسطينيون هددوني بالقتل

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الاثنين: إن مجموعات فلسطينية، قامت بنشر صورة لمجندة إسرائيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أنها هي من قامت بقنص المسعفة الفلسطينية، رزان النجار، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، قبل أيام.



وأوضحت الصحيفة، أن المجندة اليهودية من أصول أمريكية، وتدعى رفكا، أنهت خدمتها العسكرية قبل عامين، ولم تشارك في الأحداث على حدود قطاع غزة.ووفقاً للصحيفة، قدمت المجندة، شكوى مساء الأمس، للشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت مئات التهديدات بالقتل عبر حساباتها بـ (فيس بوك)، و(أنستجرام).ونقلت الصحيفة، عن رفكا قولها: "يهددونني بالقتل، يريدون قتلي، هذا أمر مقلق".