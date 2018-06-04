خاص "دنيا الوطن".. تقديم موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لغدٍ الثلاثاء

خاص دنيا الوطن

كشفت مصادر مطلعة، أن خلافات على نسبة رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، أدت إلى تقديم موعد صرفها ليوم غد الثلاثاء.







وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه تقرر تقديم موعد صرف رواتب الموظفين ليكون يوم غد الثلاثاء عبر البنوك في الضفة والقطاع.







وأوضحت المصادر، أن أبرز الخلافات كانت على نسبة الصرف لقطاع غزة ما بين 70% و50% من قيمة الراتب الأساسي، لافتةً إلى أنه تقرر صرفها في القطاع بنسبة 50%.





وكانت "دنيا الوطن" قد كشفت أن موعد الصرف الأول لرواتب الموظفين كان الخميس المقبل؛ إلا أن الخلافات أدت إلى تقديم الموعد ليكون غداً الثلاثاء.

