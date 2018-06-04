الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري ممدوح صيدم، خلال افتتاحه للصالة الرياضية متعددة الأغراض، وعدد من المراكز الطبية في العلاج الطبيعي والوظيفي في الجامعة العربية الأمريكية: "إن الجامعة العربية الأمريكية تفاجئنا سنوياً بالتطور الكبير في مستواها الأكاديمي من خلال استحداث تخصصات وبرامج ذات مستوى عالمي وحاجتها الماسة في السوق الفلسطيني والتي آخرها حصول الجامعة على اعتماد أول برنامج دكتوراة في إدارة الأعمال في فلسطين بالشراكة مع جامعة انديانا الأمريكية، والذي سيُدرس بدءاً من العام الدراسي القادم 2018/2019.وأضاف، أن الجامعة كذلك تسير بنفس الإبداع والتميز في مجال تشييد الكليات والمنشآت والمراكز الحيوية في الجامعة، حيث انني اليوم مدعو وبكل فخر واعتزاز لافتتاح أضخم صالة رياضية متعددة الأغراض في فلسطين، والتي شيدتها الجامعة مؤخراً، وهو إنجاز يشار له بأصابع البنان، فالإبداع الذي أراه اليوم في هذه الصالة وما تحتويه من أجهزة ومعدات وقاعات بمستوى عالمي إنما هو دليل على أن التميز أصبح ماركة مسجلة باسم الجامعة العربية الامريكية لسعيها الدائم في البحث عن كل ما هو جديد ومفيد للشعب الفلسطيني.وتعتبر الصالة الرياضية متعددة الأغراض الاضخم في فلسطين شيدتها الجامعة العربية الامريكية ضمن المواصفات العالمية والدولية بناء على توجيهات ودعم من مجلس إدارة الجامعة وبنيت على مساحة اجمالية 12 ألف متر مربع، وتتسع لـ 5000 شخص، وتحتوي على قاعات تدريس وقاعات مجهزة لرياضة الجمباز، وأخرى للسكواش، إضافة الى مختلف التجهيزات الخاصة برياضات كرة السلة، وكرة القدم الخماسي، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وكرة المضرب، والعاب التايكواندو، والكاراتيه وغيرها، حيث تقول إدارة الجامعة: "ان الصالة الرياضية متعددة الأغراض هي انجاز لفلسطين وجاءت لخدمة الرياضة الجامعية بشكل خاص، والرياضة الفلسطينية بشكل عام، إضافة الى استضافة، واحتضان المهرجانات والمؤتمرات العالمية والمحلية وغيرها من الأنشطة.وافتتح الوزير صيدم مركزين للتأهيل في العلاج الطبيعي والوظيفي في كلية العلوم الطبية المساندة من أجل توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية للمرضى من المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير التدريب العملي لطلبة الكلية.وتعتبر المراكز التي افتتحها الوزير صيدم الأولى من نوعها في شمال فلسطين، وهي مركز لتأهيل الأطفال في قسم العلاج الوظيفي، يحتوي على غرف حسية وغرف علاجية للأطفال الذين يعانون من التوحد، وفرط في الحركة، وصعوبات في القدرات الذهنية، وصعوبات التعلم والتحصيل الأكاديمي، والأطفال المصابين بالشلل الدماغي وإصابات استسقاء النخاع الشوكي والتشوهات الخلقية، والمركز الثاني للعلاج المائي في قسم العلاج الطبيعي والذي يوفر خدمات تأهيل متكاملة من العلاج الطبيعي، ويحتوي على بركة الماء وغرف الجاكوزي والساونا والبخار، ويوفر العلاج لأمراض العظام وحالات ما بعد جراحة العظام ومشاكل العمود الفقري والاضطرابات العضلية ومشاكل الأعصاب مثل إصابات الحبل الشوكي والإصابات الدماغية والإصابات الرياضية، ومرضى السكري، ومشاكل الأطفال مثل الشلل الدماغي، واستسقاء الحبل الشوكي.ويعمل في هذه المراكز والعيادات اختصاصيون من قسمي العلاج الطبيعي والوظيفي في الجامعة، يتمتعون بخبرات كبيرة في العمل في مجال التأهيل والعلاج لمختلف الحالات المرضية.