شؤون فلسطينية

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري ممدوح صيدم، خلال افتتاحه للصالة الرياضية متعددة الأغراض، وعدد من المراكز الطبية في العلاج الطبيعي والوظيفي في الجامعة العربية الأمريكية: "إن الجامعة العربية الأمريكية تفاجئنا سنوياً بالتطور الكبير في مستواها الأكاديمي من خلال استحداث تخصصات وبرامج ذات مستوى عالمي وحاجتها الماسة في السوق الفلسطيني والتي آخرها حصول الجامعة على اعتماد أول برنامج دكتوراة في إدارة الأعمال في فلسطين بالشراكة مع جامعة انديانا الأمريكية، والذي سيُدرس بدءاً من العام الدراسي القادم 2018/2019.

وأضاف، أن الجامعة كذلك تسير بنفس الإبداع والتميز في مجال تشييد الكليات والمنشآت والمراكز الحيوية في الجامعة، حيث انني اليوم مدعو وبكل فخر واعتزاز لافتتاح أضخم صالة رياضية متعددة الأغراض في فلسطين، والتي شيدتها الجامعة مؤخراً، وهو إنجاز يشار له بأصابع البنان، فالإبداع الذي أراه اليوم في هذه الصالة وما تحتويه من أجهزة ومعدات وقاعات بمستوى عالمي إنما هو دليل على أن التميز أصبح ماركة مسجلة باسم الجامعة العربية الامريكية لسعيها الدائم في البحث عن كل ما هو جديد ومفيد للشعب الفلسطيني.

وتعتبر الصالة الرياضية متعددة الأغراض الاضخم في فلسطين شيدتها الجامعة العربية الامريكية ضمن المواصفات العالمية والدولية بناء على توجيهات ودعم من مجلس إدارة الجامعة وبنيت على مساحة اجمالية 12 ألف متر مربع، وتتسع لـ 5000 شخص، وتحتوي على قاعات تدريس وقاعات مجهزة لرياضة الجمباز، وأخرى للسكواش، إضافة الى مختلف التجهيزات الخاصة برياضات كرة السلة، وكرة القدم الخماسي، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وكرة المضرب، والعاب التايكواندو، والكاراتيه وغيرها، حيث تقول إدارة الجامعة: "ان الصالة الرياضية متعددة الأغراض هي انجاز لفلسطين وجاءت لخدمة الرياضة الجامعية بشكل خاص، والرياضة الفلسطينية بشكل عام، إضافة الى استضافة، واحتضان المهرجانات والمؤتمرات العالمية والمحلية وغيرها من الأنشطة.

وافتتح الوزير صيدم مركزين للتأهيل في العلاج الطبيعي والوظيفي في كلية العلوم الطبية المساندة من أجل توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية للمرضى من المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير التدريب العملي لطلبة الكلية.

وتعتبر المراكز التي افتتحها الوزير صيدم الأولى من نوعها في شمال فلسطين، وهي مركز لتأهيل الأطفال في قسم العلاج الوظيفي، يحتوي على غرف حسية وغرف علاجية للأطفال الذين يعانون من التوحد، وفرط في الحركة، وصعوبات في القدرات الذهنية، وصعوبات التعلم والتحصيل الأكاديمي، والأطفال المصابين بالشلل الدماغي وإصابات استسقاء النخاع الشوكي والتشوهات الخلقية، والمركز الثاني للعلاج المائي في قسم العلاج الطبيعي والذي يوفر خدمات  تأهيل متكاملة من العلاج الطبيعي، ويحتوي على بركة الماء وغرف الجاكوزي والساونا والبخار، ويوفر العلاج لأمراض العظام وحالات ما بعد جراحة العظام ومشاكل العمود الفقري والاضطرابات العضلية ومشاكل الأعصاب مثل إصابات الحبل الشوكي والإصابات الدماغية والإصابات الرياضية، ومرضى السكري، ومشاكل الأطفال مثل الشلل الدماغي، واستسقاء الحبل الشوكي.

ويعمل في هذه المراكز والعيادات اختصاصيون من قسمي العلاج الطبيعي والوظيفي في الجامعة، يتمتعون بخبرات كبيرة في العمل في مجال التأهيل والعلاج لمختلف الحالات المرضية.

أخبار ذات صلة

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (العلمي) عن امتحان اللغة الإنجليزية؟

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (العلمي) عن امتحان اللغة الإنجليزية؟

فيديو: ثأراً لـ (رزان النجار).. إحراق ثكنة عسكرية شرقي خانيونس

فيديو: ثأراً لـ (رزان النجار).. إحراق ثكنة عسكرية شرقي خانيونس

الإعلام الإسرائيلي: المواجهة الأشد ألماً مع المقاومة في غزة مسألة وقت

الإعلام الإسرائيلي: المواجهة الأشد ألماً مع المقاومة في غزة مسألة وقت

المشروبات الوطنية ترعى موائد رمضانية لـــ 500 يتيم ومرافقيهم بالضفة الغربية

المشروبات الوطنية ترعى موائد رمضانية لـــ 500 يتيم ومرافقيهم بالضفة الغربية

وزارة الإعلام: ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال

وزارة الإعلام: ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال

وزارة الإعلام: سلب &#34;المقاصة&#34; قرصنة وابتزاز

وزارة الإعلام: سلب "المقاصة" قرصنة وابتزاز

الحمد الله يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك

الحمد الله يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك

الاتحاد الأوروبي يُقدم 35 مليون يورو لرواتب الموظفين والمتقاعدين بالضفة

الاتحاد الأوروبي يُقدم 35 مليون يورو لرواتب الموظفين والمتقاعدين بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

المشروبات الوطنية ترعى موائد رمضانية لـــ 500 يتيم ومرافقيهم بالضفة الغربية

المشروبات الوطنية ترعى موائد رمضانية لـــ 500 يتيم ومرافقيهم بالضفة الغربية

وزارة الإعلام: ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال

وزارة الإعلام: ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال

وزارة الإعلام: سلب &#34;المقاصة&#34; قرصنة وابتزاز

وزارة الإعلام: سلب "المقاصة" قرصنة وابتزاز

الخارجية: فلسطين تقف إلى جانب الشعب الغواتيمالي في مواجهة محنة البركان

الخارجية: فلسطين تقف إلى جانب الشعب الغواتيمالي في مواجهة محنة البركان

92 مستوطنًا يُدنسون باحات الأقصى صباح اليوم

92 مستوطنًا يُدنسون باحات الأقصى صباح اليوم

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة أبو لبن للتجارة العامة

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة أبو لبن للتجارة العامة

البطش: تهديدات العدو بتصفية القائمين على مسيرات العودة لن تُضعف عزيمتنا

البطش: تهديدات العدو بتصفية القائمين على مسيرات العودة لن تُضعف عزيمتنا

منوعات

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها &#34;فريدة&#34;

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها "فريدة"

تسريب صور&#34;غير لائقة&#34; للأمير وليام وكيت ميدلتون

تسريب صور"غير لائقة" للأمير وليام وكيت ميدلتون

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج &#34;رامز تحت الصفر&#34;

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج "رامز تحت الصفر"

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

عربي

فيديو: ولي العهد الأردني يتفقد التظاهرات ضد الحكومة وسط عمان

فيديو: ولي العهد الأردني يتفقد التظاهرات ضد الحكومة وسط عمان

شاهد: إعصار ضرب دولة عربية يُخرج أعمال السحر من البحر

شاهد: إعصار ضرب دولة عربية يُخرج أعمال السحر من البحر

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

الرئيس الفلبيني لمسؤولي الكويت: أنا آسف

الرئيس الفلبيني لمسؤولي الكويت: أنا آسف