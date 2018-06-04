صيدم يُندد بعرقلة الاحتلال الاعتراف بشهادات خريجي جامعة القدس

رام الله - دنيا الوطنندد وزير التربية والتعليم صبري صيدم، بعرقلة حكومة الاحتلال الاعتراف بشهادات خريجي جامعة القدس في تخصص العلوم الاجتماعية، معتبراً ذلك ضمن الحرب التي تشنها إسرائيل على التعليم في القدس المحتلة.وأوضح صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين، أن حكومة الاحتلال، تهدف إلى أسرلة التعليم العربي في القدس بشكل كامل، والعمل بالمقابل على استقطاب الطلاب العرب للدراسة في الجامعات الإسرائيلية.