الاحتلال يَمنع وبشكل يومي رفع الأذان من داخل الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنقال مدير الحرم الإبراهيمي، حفظي أبو سنينة: إن قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل وباحات الحرم ببوابات إلكترونية لولبية مراقبة بالكاميرات، ولا تسمح للمصلين بالدخول إليه إلا من خلالها.وأضاف ابو سنينة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين: أن سلطات الاحتلال تمنع وبشكل يومي رفع الأذان من داخل الحرم في اعتداء سافر على حرية العبادة والعاملين فيه.وأوضح أبو سنينة، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تقوم بإبلاغ منظمة (يونيسكو) ومنظمات حقوق الإنسان بانتهاكات سلطات الاحتلال، وقواتها لحرمة الحرم الإبراهيمي، واعتداءاتها على المصلين والزائرين بشكل يومي.