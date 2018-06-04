شؤون فلسطينية

منصور: اجتماع للسفراء العرب اليوم أو غداً لبحث توفير الحماية الدولية لشعبنا

منصور: اجتماع للسفراء العرب اليوم أو غداً لبحث توفير الحماية الدولية لشعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب المعتمدين لدى المنظمة الدولية، اليوم، أو غداً، يليه اجتماع موسع لمجموعة الدول الإسلامية؛ لتقييم نتائج التصويت على مشروع القرار العربي، حول توفير الحماية الدولية لشعبنا في مجلس الأمن، ومناقشة التحركات المقبلة، وبينها طرح المشروع في الجمعية العامة تحت بند "متحدون من أجل السلام".

وقال منصور لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين: إن اجتماع السفراء العرب، سيُناقش أيضاً الخطوات العملية المتعلقة بدور الأمين العام للأمم المتحدة، بمسألة توفير الحماية الدولية لشعبنا، مشيراً إلى نقاشات أخرى ستجري حول خيارات قانونية في الجمعية العامة، مرتبطة بمحكمة العدل الدولية.

كما أشار منصور إلى أن إفشال الولايات المتحدة لمشروع القرار العربي حول توفير الحماية الدولية لشعبنا، أدى إلى عزل الولايات المتحدة في المنظمة الدولية من خلال دفاعها المستميت عن إسرائيل، وتجاهلها للجرائم التي ترتكبها ضد شعبنا.

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