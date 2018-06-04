فتح: فعاليات النكسة ستبدأ غداً بمسيرة رمزية من رفح لحاجز بيت حانون

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة عاطف أبو سيف، أن فعاليات الذكرى الحادية والخمسين للنكسة، ستبدأ غداً بمسيرة رمزية تنطلق من رفح باتجاه حاجز بيت حانون، على أن تستمر الفعاليات بشكل يومي باتجاه حدود القطاع، وصولاً لمليونية القدس يوم الجمعة القادم.وقال أبو سيف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين: إن الرسالة من هذه الفعاليات باتجاه الحدود، مفادها أن الصوت الفلسطيني الرافض لمشاريع الاحتلال الاستعمارية، سيستمر حتى استعادة حقوقنا المشروعة.