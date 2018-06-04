قيادي بحماس يكشف مضمون رسائل حركته لدول إقليمية بشأن مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطن

كشف القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، عن رسائل سياسية بعثت بها حركته لعدد من الدول، تشير فيها لرفض الحركة اختزال حراك مسيرات العودة بمساعدات إنسانية أو إغاثية قد تشهدها غزة مستقبلاً.







وأضاف يوسف، أن الحركة "تنظر للتحركات من دول الإقليم بأنها تأتي ضمن الجهود العربية والدولية، التي تقودها إسرائيل لحث وإقناع حماس على وقف مسيرات العودة؛ كون هذه المسيرات شكلت حرجاً سياسياً وشعبياً لهذه الدول، وكشفت عورتها الإنسانية بعدم قدرتها على إدانة إسرائيل لوقف هذه المجازر، التي ترتكبها من حصار وقتل للمدنيين في غزة.

وأوضح يوسف، وفق ما أورد موقع (عربي 21)، أنه في حال تم طرح هذه القضية، فإن حماس سترحب بهذه المساعدات لأنها ستسهم في كسر الحصار المفروض على غزة، ولكن بشرط ألا تكون هذه المساعدات المالية والإغاثية على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.وشدد يوسف، على أن مسيرات العودة باتت خياراً نضالياً لن تتوقف، مهما بلغت الإغراءات التي تطرحها دول الإقليم؛ لأنها أثبتت أنها الخيار الأقل كلفة لقطع الطريق أمام (صفقة القرن).