شؤون فلسطينية

بعد التشاور مع الرئيس.. الحمد الله يُقرر حل اللجنة الأمنية العليا

بعد التشاور مع الرئيس.. الحمد الله يُقرر حل اللجنة الأمنية العليا
رام الله - دنيا الوطن
بالتشاور مع القائد الأعلى لقوى الأمن، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرر رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، اليوم، الاثنين، حل اللجنة الأمنية العليا، بعد أن أنهت المهام الموكلة إليها، في مجال القضاء على مظاهر الفلتان الأمني، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

وأكد الحمد الله، استمرار الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كل حسب اختصاصه وصلاحياتهّ، وفق القانون بالعمل على ترسيخ سيادة القانون وبسط النظام، لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وتحقيق الاستقرار في كافة محافظات الوطن، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وصون الحريات، والحفاظ على السلم الأهلي.

وثمّن التفاف جماهير شعبنا حول قيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ومؤسستها الأمنية التي ستبقى الحصن المنيع للمشروع الوطني.

أخبار ذات صلة

شهيد واعتقال آخر حاولا اجتياز الحدود الشرقية لغزة

شهيد واعتقال آخر حاولا اجتياز الحدود الشرقية لغزة

خاص &#34;دنيا الوطن&#34;.. تقديم موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لغدٍ الثلاثاء

خاص "دنيا الوطن".. تقديم موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لغدٍ الثلاثاء

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة أبو لبن للتجارة العامة

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة أبو لبن للتجارة العامة

الشاعر: صرف المخصصات النقدية لمستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية الأحد المقبل

الشاعر: صرف المخصصات النقدية لمستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية الأحد المقبل

البطش: تهديدات العدو بتصفية القائمين على مسيرات العودة لن تُضعف عزيمتنا

البطش: تهديدات العدو بتصفية القائمين على مسيرات العودة لن تُضعف عزيمتنا

المجلس الوطني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قمة الإرهاب والعدوان

المجلس الوطني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قمة الإرهاب والعدوان

تُقدر بعشرات ملايين الشواكل.. الكشف عن حجم الخسائر الإسرائيلية بفعل الطائرات الورقية

تُقدر بعشرات ملايين الشواكل.. الكشف عن حجم الخسائر الإسرائيلية بفعل الطائرات الورقية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

الوزير صيدم: الجامعة العربية الأمريكية تُفاجئنا بالتطور الدائم بمستواها الأكاديمي

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة أبو لبن للتجارة العامة

سلطة النقد تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة أبو لبن للتجارة العامة

المجلس الوطني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قمة الإرهاب والعدوان

المجلس الوطني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قمة الإرهاب والعدوان

صيدم يُندد بعرقلة الاحتلال الاعتراف بشهادات خريجي جامعة القدس

صيدم يُندد بعرقلة الاحتلال الاعتراف بشهادات خريجي جامعة القدس

الاحتلال يَمنع وبشكل يومي رفع الأذان من داخل الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يَمنع وبشكل يومي رفع الأذان من داخل الحرم الإبراهيمي

منصور: اجتماع للسفراء العرب اليوم أو غداً لبحث توفير الحماية الدولية لشعبنا

منصور: اجتماع للسفراء العرب اليوم أو غداً لبحث توفير الحماية الدولية لشعبنا

فتح: فعاليات النكسة ستبدأ غداً بمسيرة رمزية من رفح لحاجز بيت حانون

فتح: فعاليات النكسة ستبدأ غداً بمسيرة رمزية من رفح لحاجز بيت حانون

التربية تُصدر كتاب &#34;المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر&#34;

التربية تُصدر كتاب "المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر"

منوعات

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج &#34;رامز تحت الصفر&#34;

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج "رامز تحت الصفر"

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

محمد صلاح يكشف المسلسلات التي يتابعها خلال رمضان

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

هذه إعلامية شهيرة قبل عمليات التجميل.. لن تستطيع التخمين!

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

مغني راب يفضح دريك بطريقة عجيبة: لديه ابن سري من ممثلة إباحية

هل أُصيب فايز المالكي بسرطان الدم؟

هل أُصيب فايز المالكي بسرطان الدم؟

مايا دياب مستاءة وتوّجه رسالة للرئيس عون

مايا دياب مستاءة وتوّجه رسالة للرئيس عون

عربي

شاهد: إعصار ضرب دولة عربية يُخرج أعمال السحر من البحر

شاهد: إعصار ضرب دولة عربية يُخرج أعمال السحر من البحر

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

الرئيس الفلبيني لمسؤولي الكويت: أنا آسف

الرئيس الفلبيني لمسؤولي الكويت: أنا آسف

الجيش الليبي يتقدم في أحياء درنة

الجيش الليبي يتقدم في أحياء درنة