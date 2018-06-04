قيادي بالمنظمة يَرد على قرار نتنياهو بشأن خصومات أموال المُقاصة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت: إن كل الأضرار التي تلحق بالشعب الفلسطيني والإسرائيلي هي ناجمة عن استمرار الاحتلال للأراضي التي احتلت في العام 1967 في غزة أو الضفة، وكذلك استمرار الحصار الظالم الذي تفرضه على القطاع.





جاء ذلك، في تصريحات له لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، رداً على قرار بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، بخصم قيمة خسائر الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة).



وحول اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المرتقب، أشار رأفت إلى أنه لم يُحدد بعد، وبانتظار تحديده من قبل الرئيس محمود عباس، لافتاً إلى أن اجتماع المجلس المركزي، سيُعقد عقب عيد الفطر.

وأوضح رأفت، أن هذا القرار هو إجراء غير شرعي وغير قانوني، ومرفوض بشكل مطلق، مشدداً على أنه يتوجب على إسرائيل، أن تدفع آلاف المليارات لشعبنا الفلسطيني الذي غالبيته من اللاجئين، الذين هجروا عام 48، تعويضاً عن استغلال أراضيهم وممتلكاتهم في غزة والقدس والضفة، وأن تمكنهم من العودة إلى ديارهم.وأكد مسؤولية إسرائيل عن كل الضرر الذي يلحق بالشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى أن كل ذلك مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب القائم تحتها.ولفت إلى أنه يجب على إسرائيل أن تعوض أيضًا عائلات شهداء المجازر التي ارتكبتها في غزة منذ 30 أذار/ مارس الماضي، وكذلك شهداء القدس والضفة"، مشيراً إلى أن ذلك مُدرج في الملف المُحال للمحكمة الجنائية الدولية.