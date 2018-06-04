التربية تُصدر كتاب "المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر هيئة تطوير مهنة التعليم، اليوم، كتاباً جديداً بعنوان "المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر".وأوضحت الوزارة، أن الكتاب يشتمل على سمات معلم غرف المصادر، وأخلاقيَّات المهنة، وأهمية المعايير المهنيَّة، ومستويات هذه المعايير، والمعايير المهنيَّة لمعلمي غرف المصادر.وأشارت الوزارة إلى أن المعايير هي: القدرة على إعداد الخطط وتنفيذها، وتوظيف أساليب القياس والتّقويم في مجال غرف المصادر، وتوظيف استراتيجيات التّدريس المتنوعة التي تناسب الطلبة، والقدرة على تعزيز مفهوم التَّعليم الجامع في المدارس والمجتمع، والقدرة على الاتصال والتّواصل مع ذوي العلاقة، والتَّمكن من الإدارة الصفيّة، وتوفير بيئة صفيّة آمنة، وتنمية الذات مهنياً.وأكدت، أن هذه المعايير تركز على المهارات المهنية التي يجب أن يمتلكها معلم غرفة المصادر للارتقاء بأدائه المهني والتطوير المستمر في ضوء المعارف التي يمتلكها، لافتةً إلى أن المعايير المهنية لمعلمي غرف المصادر وضعتها لجنة متخصصة بالمعايير والتربية الخاصة والتعليم الجامع؛ مكونة من هيئة تطوير مهنة التعليم والإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة في الوزارة.