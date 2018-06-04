رواتب الموظفين الخميس المقبل عبر البنوك.. والنسبة لغزة 50%

وقالت مصادر مطلعة، لـ "دنيا الوطن"، إنه تقرر صرف رواتب الموظفين يوم الخميس المقبل عبر البنوك، مرجحةً أن يتم صرفها عبر الصراف الآلى الأربعاء.





وأوضحت المصادر، أن الخصومات ستطال رواتب الموظفين بغزة، لافتةً إلى أن الوزارة، ستصرف راتباً كاملاً للموظفين في الضفة الغربية، في حين سيتم صرف 50% من رواتب الموظفين في قطاع غزة.



خاص دنيا الوطنمن المقرر، أن تصرف وزارة المالية والتخطيط في حكومة التوافق، الخميس المقبل، رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.يذكر، أن وزارة المالية والتخطيط، صرفت الشهر الماضي 50% من رواتب الموظفين، في حين لم يتم صرف رواتب الموظفين عن شهر آذار/ مارس الماضي حتى اللحظة.