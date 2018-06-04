مُعدّل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه 83 لتراً يومياً

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة جودة البيئة، إن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه، بلغ في فلسطين خلال عام 2016 حوالي 83 لتراً/ يوم، ويتراوح هذا المعدل بين 82.3 لتراً/ يوم في الضفة الغربية، و84 لتراً/ يوم في قطاع غزة.يذكر، أن ما يزيد عن 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وهي من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها، وهو (100 لتر/ فرد/ يوم) كحد أدنى.وأصدر الإحصاء وجودة البيئة، بياناً صحفياً لمناسبة يوم البيئة العالمي، لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة، وأصبح هذا اليوم، منبراً عالمياً للتوعية العامة تحتفل به الأطراف المعنية في أكثر من 100 دولة على نطاق واسع، ويدور موضوع يوم البيئة العالمي هذا العام حول التغلب على تلوث البلاستيك.ويعد شعار (التغلب على تلوث البلاستيك)، ليوم البيئة العالمي 2018، بمثابة دعوة للعمل والالتقاء من أجل مواجهة أحد التحديات البيئية الكبرى في عصرنا، وكيفية إجراء تغييرات في حياتنا اليومية للحد من العبء الثقيل للتلوث البلاستيكي على أماكننا الطبيعية، وحياة الحيوانات البرية وصحتنا وصحة أطفالنا، وصحة بيئتنا المستنزفة أصلاً بفعل الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة، وفيما يلي أبرز الملامح والحقائق البيئية في فلسطين:كميات النفايات الصلبة المتولدة في فلسطينبلغ متوسط إنتاج الأسرة اليومي من النفايات المنزلية في فلسطين لعام 2015 حوالي 2.9 كغم، وتباين هذا المتوسط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغ المتوسط 3.2 كغم في الضفة الغربية مقابل 2.4 كغم في قطاع غزة، وبلغت الكمية التقديرية من النفايات المنزلية المنتجة في فلسطين حوالي 2,551.0 طن يومياً لعام 2015، بواقع 1,835.0 طن في الضفة الغربية، و716.0 طن في قطاع غزة.أكثر من 96% من المساكن في فلسطين تتخلص من النفايات المنزلية عن طريق إلقائها في أقرب حاويةتفيد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى أن 96.2% من المساكن المأهولة في فلسطين تتخلص من النفايات المنزلية عن طريق إلقائها في أقرب حاوية، حيث بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 94.7% وفي قطاع غزة 98.7%.أكثر من 50% من مكونات النفايات الصلبة عبارة عن مواد عضويةأظهر تقرير تقييم الوضع الحالي لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، والذي تم نشره من قبل وزارة الحكم المحلي خلال شهر آب/ أغسطس 2017، مكونات النفايات الصلبة في فلسطين، حيث أن بمعرفة مكونات النفايات الصلبة ومصادرها المختلفة تعزز فرص معرفة الجدوى من فصل أو تقليل النفايات الصلبة المنتجة مثل فصل البلاستيك والمواد الأخرى لإعادة تدويرها.نصيب الفرد من الانبعاث لعام 2016 يعتبر الأقل مقارنة مع نظيره في الدول المجاورةقدرت كمية المنبعثات الناتجة من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات في فلسطين خلال العام 2016 حوالي 4,645.5 طن مكافئا من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وتوزعت مساهمة القطاعات في المنبعثات بنسب تتراوح بين 72.8% لقطاع الطاقة، و19.2% لقطاع النفايات، فيما بلغت مساهمة قطاع الزراعة في إحداث المنبعثات حوالي 8.0%، وقدر إجمالي نصيب الفرد من انبعاثات CO2 للعام 2016 في فلسطين حوالي 0.964 طنا/فرد، ويعتبر هذا المعدل هو الأدنى مقارنة مع نظرائه في الدول المجاورة.أكثر من 60% من الأفراد يستخدمون مياه الشرب الآمنةوأوضحت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، أن 62.4% من الأفراد في فلسطين يستخدمون مياه الشرب الآمنة حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 95.1% وفي قطاع غزة 11.4%.أكثر من 99% من الأفراد يستخدمون الصرف الصحي المحسنوتفيد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى أن 99.7% من الأفراد في فلسطين يستخدمون الصرف الصحي المحسن ويشمل (شبكة الصرف الصحي، والحفر الامتصاصية والصماء) حسب تعريف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وبلغت النسبة في الضفة الغربية 99.6% وفي قطاع غزة 99.9%، علما ان البيانات لا تشمل الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.اقتصاديات قطاع البلاستيكأظهرت بيانات وزارة الحكم المحلي، أن البلاستيك يشكل ما نسبته 14.6% من النفايات الصلبة البلدية في الضفة الغربية و12.0% في قطاع غزة.وتشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى أن عدد المنشآت العاملة في مجال تصنيع وبيع البلاستيك في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية في فلسطين خلال العام 2017 بلغ 327 منشأة من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة (158,573) في فلسطين، ويشتغل في هذا القطاع 2,361 عاملا من إجمالي العاملين (444,034).وبلغت القيمة المضافة للمنشآت العاملة في مجال البلاستيك 56,931.8 ألف دولار أميركي خلال العام 2016 من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة والتي بلغت 1,776,667.2 ألف دولار أمريكي.أما بخصوص إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية المرصودة من البلاستيك الخام فقد بلغت 15.1 مليون دولار أميركي خلال العام 2016 مقارنة بـ 16.4 مليون دولار أمير كي خلال العام 2015، علما بان البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.