الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو يكون اليوم، الاثنين، غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، ويحتمل أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغدا الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وبعد غد الأربعاء يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الخميس المقبل تنبأت الدائرة بأن يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.