توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي غزة

رام الله - دنيا الوطنتوغلت جرافات الاحتلال صباح اليوم، الاثنين، بشكل محدود شرقي مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية، أنّ جرافات الاحتلال من نوع D9، توغلت بشكل محدود شرق حي الشجاعية من منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.وشرعت جرافات الاحتلال، بعمليات تجريف في الأراضي القريبة من السياج الفاصل.