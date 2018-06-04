شؤون فلسطينية

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي غزة

توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
توغلت جرافات الاحتلال صباح اليوم، الاثنين، بشكل محدود شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جرافات الاحتلال من نوع D9، توغلت بشكل محدود شرق حي الشجاعية من منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

وشرعت جرافات الاحتلال، بعمليات تجريف في الأراضي القريبة من السياج الفاصل.

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