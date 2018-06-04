كواليس أول اجتماع لمركزية فتح برئاسة العالول.. رفض مناقشة إجراءات غزة والرواتب

خاص دنيا الوطنأكد مصدر فلسطيني مُطلع، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف نائبه محمود العالول، بقيادة اجتماع اللجنة المركزية الأخير والذي عقد الثلاثاء الماضي في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن العالول هو الذي أدار اجتماع اللجنة المركزية يوم الثلاثاء، والذي حضر الرئيس بدايته.وأضاف المصدر، أن العالول تعامل في الجلسة بحدية (بشكل حاد)، الأمر الذي أثار امتعاض كثير من أعضاء اللجنة المركزية لفتح، مشيراً إلى أن النقاش تركز حول الوضع في قطاع غزة والذي كان على شفا التصعيد.وتابع: "أثار روحي فتوح عضو اللجنة المركزية في الاجتماع موضوع رواتب الموظفين في قطاع غزة، وشاركه كل من توفيق الطيراوي وجبريل الرجوب النقاش"، لافتاً إلى أن العالول رفض نقاش القضية، مؤكدًا أن قراراً سياسياً اقتضى أن يتم وقف التمويل عن قطاع غزة.وأكمل: "العالول قال: إن قرار تقليص الموازنات في قطاع غزة لا يستهدف أبناء حركة فتح وإنما (الإنقلابيين) الأمر الذي دعا توفيق الطيراوي لمقاطعته موجهاً كلاماً حاداً ضد الإجراءات المتخذة في قطاع غزة"، وفق المصادر.ولفت المصدر، إلى أن العالول أكد بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين الحكوميين قبيل عيد الفطر، على أن تكون رواتب كاملة للموظفين في المحافظات الشمالية، ونصف راتب لموظفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).