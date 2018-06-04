شؤون فلسطينية

وزيرة الاقتصاد تدعو المستهلك الفلسطيني لاقتناء المنتجات الوطنية

وزيرة الاقتصاد تدعو المستهلك الفلسطيني لاقتناء المنتجات الوطنية
جانب من الجولة
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، المستهلك الفلسطيني الى استهلاك المنتجات الوطني انطلاقاً من جودتها العالية، وقدرتها التنافسية في الاسواق المحلية و الدولية مما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني حال تمكنا من رفع حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة عودة ومحافظ محافظة نابلس اكرم رجوب، ولجنة السلامة العامة (مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس، مديرية الصحة، الضابطة الجمركية، المحافظة)، وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وملتقى رجال الاعمال، وبلدية نابلس، أسواق محافظة نابلس، للوقوف على الجهود التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط وتنظيم السوق الداخلية و واحتياجات المواطنين والتجار.

واستمع المشاركون خلال الجولة الميدانية والتي شملت عدداً من المحلات التجارية والملاحم، إلى اراء المواطنين والتجار حول اسعار السلع الاساسية وتوفرها بأسعار معقولة، والإطلاع على احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ووضعت الوزيرة في لقائها مع المحافظ والشركاء، في صورة الاجراءات التي تنفذها طواقم الرقابة والتفتيش في تنظيم وضبط السوق الداخلي، ونتائج الجولات الرقابية والتفتيشة الصباحية والمسائية على الاسواق خلال النصف الاول من شهر رمضان المبارك والتي بلغت 364 جولة تم خلالها زيارة 3022 محال تجاري، وعلى اثرها تم احالت الوزارة 52 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة ان اسعار السلع الاساسية في السوق الفلسطيني مستقرة ولم نشهد ارتفاع في الاسعار لافتة انه لا تهاون بملاحقة ومحاسبة من يتاجرون بصحة وسلامة الموطنين، داعية المواطنين الابلاغ عن اية شكوى من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129 أو عبر ارقام مديريات وزارة الاقتصاد الوطني.

وبينت الوزيرة في لقائها مع الفعاليات المشاركة في الجولة الى الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم وتطوير الصناعة والعمل على تصميم مشاريع من شأنها تستهدف الصناعات التقليدية ومن خلال إقامة مركز مهنية متخصصة للتأهيل وتعزيز القدرات وخاصة في مجال تمكين المرأة لاخذ دورها في عملية التنمية.

أخبار ذات صلة

اللواء عطا الله: القدس لها مكانة خاصة ولنا الشرف لخدمة هذه البقعة

اللواء عطا الله: القدس لها مكانة خاصة ولنا الشرف لخدمة هذه البقعة

السياحة تُعلن بدء العمل بقانون التراث الثقافي المادي الفلسطيني الجديد

السياحة تُعلن بدء العمل بقانون التراث الثقافي المادي الفلسطيني الجديد

حماس: المقاومة قادرة على الرد على الاحتلال في الوقت والمكان المناسبين

حماس: المقاومة قادرة على الرد على الاحتلال في الوقت والمكان المناسبين

تسرب غاز يتسبب في احتراق منزل ببيتونيا غرب رام الله

تسرب غاز يتسبب في احتراق منزل ببيتونيا غرب رام الله

فيديو: ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حدثت في عملية (الجرف الصامد)

فيديو: ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حدثت في عملية (الجرف الصامد)

حملة المقاطعة تؤكد رفضها إقامة مباراة الأرجنتين ودولة الاحتلال الإسرائيلي

حملة المقاطعة تؤكد رفضها إقامة مباراة الأرجنتين ودولة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو: متضامنون اسكتلنديون يغنون &#34;لكتب اسمك يا بلادي&#34; تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

فيديو: متضامنون اسكتلنديون يغنون "لكتب اسمك يا بلادي" تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

إصابة عدد من الأبقار بانفجار لغم في الأغوار الشمالية

إصابة عدد من الأبقار بانفجار لغم في الأغوار الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزيرة الاقتصاد تدعو المستهلك الفلسطيني لاقتناء المنتجات الوطنية

وزيرة الاقتصاد تدعو المستهلك الفلسطيني لاقتناء المنتجات الوطنية

اللواء عطا الله: القدس لها مكانة خاصة ولنا الشرف لخدمة هذه البقعة

اللواء عطا الله: القدس لها مكانة خاصة ولنا الشرف لخدمة هذه البقعة

السياحة تُعلن بدء العمل بقانون التراث الثقافي المادي الفلسطيني الجديد

السياحة تُعلن بدء العمل بقانون التراث الثقافي المادي الفلسطيني الجديد

حماس: المقاومة قادرة على الرد على الاحتلال في الوقت والمكان المناسبين

حماس: المقاومة قادرة على الرد على الاحتلال في الوقت والمكان المناسبين

تسرب غاز يتسبب في احتراق منزل ببيتونيا غرب رام الله

تسرب غاز يتسبب في احتراق منزل ببيتونيا غرب رام الله

حملة المقاطعة تؤكد رفضها إقامة مباراة الأرجنتين ودولة الاحتلال الإسرائيلي

حملة المقاطعة تؤكد رفضها إقامة مباراة الأرجنتين ودولة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو: متضامنون اسكتلنديون يغنون &#34;لكتب اسمك يا بلادي&#34; تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

فيديو: متضامنون اسكتلنديون يغنون "لكتب اسمك يا بلادي" تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

إصابة عدد من الأبقار بانفجار لغم في الأغوار الشمالية

إصابة عدد من الأبقار بانفجار لغم في الأغوار الشمالية

منوعات

مايا دياب مستاءة وتوّجه رسالة للرئيس عون

مايا دياب مستاءة وتوّجه رسالة للرئيس عون

تسريب أول صورة واضحة لإبنة وائل كفوري

تسريب أول صورة واضحة لإبنة وائل كفوري

صورة قديمة لأوس أوس تكشف فبركة &#34;رامز تحت الصفر&#34;

صورة قديمة لأوس أوس تكشف فبركة "رامز تحت الصفر"

مديحة يسري اكتشفت خيانة محمد فوزي لها بحيلة لاتخطر على البال

مديحة يسري اكتشفت خيانة محمد فوزي لها بحيلة لاتخطر على البال

إهانة جماعية للفنانين من محمد رمضان .. هكذا ردوا عليه

إهانة جماعية للفنانين من محمد رمضان .. هكذا ردوا عليه

في عمر الـ70 .. محمد عبده يرزق بطفلة ويطلق عليها هذا الاسم

في عمر الـ70 .. محمد عبده يرزق بطفلة ويطلق عليها هذا الاسم

زوج أحلام يكشف عن وجه ابنتهما لولوة لأول مرة

زوج أحلام يكشف عن وجه ابنتهما لولوة لأول مرة

رصد بريانكا شوبرا مع حبيبها الذي يصغرها ب10 سنوات بأحد المطاعم كاليفورنيا

رصد بريانكا شوبرا مع حبيبها الذي يصغرها ب10 سنوات بأحد المطاعم كاليفورنيا

ماذا تعني الإشارة السرية للملكة إليزابيث بترك حقبيتها على الكرسي؟

ماذا تعني الإشارة السرية للملكة إليزابيث بترك حقبيتها على الكرسي؟

هل هذه الصورة التي التقطها عمرو دياب بنفسه تؤكد علاقته بدينا الشربيني؟

هل هذه الصورة التي التقطها عمرو دياب بنفسه تؤكد علاقته بدينا الشربيني؟

عربي

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

الرئيس الفلبيني لمسؤولي الكويت: أنا آسف

الرئيس الفلبيني لمسؤولي الكويت: أنا آسف

الجيش الليبي يتقدم في أحياء درنة

الجيش الليبي يتقدم في أحياء درنة

بشار الأسد يعتزم زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ اون

بشار الأسد يعتزم زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ اون