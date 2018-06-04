شاهد: إعصار ضرب دولة عربية يُخرج أعمال السحر من البحر

رام الله - دنيا الوطنتسببت إعصار (موكونو) الذي ضرب سلطنة عُمان، في خروج أعمال سحر كانت ملقاة في أعماق البحر.ووفق ما نشرت وكالة (سبوتنيك) الروسية، فقد ظهر في الصور ومقاطع الفيديو، تسبب هياج البحر وتلاطم أمواجه في مدينة (صلالة) العمانية، في إخراج عشرات أعمال السحر والشعوذة.يذكر، أن إعصار (موكونو) هو إعصار استوائي قادم من بحر العرب، وأثر بشكل كبير على المناطق الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، وتحديدًا السعودية اليمن وسلطنة عمان واليمن.