فيديو: سفير بريطانيا لدى مصر يوزع التمر على الصائمين بشوارع القاهرة

رام الله - دنيا الوطننشر السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية، جون كاسن، مقطع فيديو يظهره مع طاقم السفارة وهم يقومون بإعداد التمر لتوزيعه على الصائمين قبل وقت الإفطار ويقدمونه للمصريين في شوارع القاهرة.وعلق كاسن على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "كل ما تقعد في مصر أكثر كل ما تلاقى عادات وتقاليد أحلى.. عمرك ما تجيب آخرها، أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الإفطار مصر منورة بأهلها"، بحسب صحيفة (المصري اليوم).