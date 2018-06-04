شؤون فلسطينية

اللواء عطا الله: القدس لها مكانة خاصة ولنا الشرف لخدمة هذه البقعة

اللواء عطا الله: القدس لها مكانة خاصة ولنا الشرف لخدمة هذه البقعة
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية على أن مدينة القدس لها في قلوبنا مكانة خاصة ولنا الشرف العظيم بالخدمة في هذه البقعة الطاهرة المقدسة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان ذلك جاء خلال زيارة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية لمديرية شرطة ضواحي القدس حيث كان برفقته العميد رمضان عوض مساعد مدير عام الشرطة للمحافظات الشمالية والعميد منير التلباني مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب والعميد مدحت العمري مدير ادارة الامن الداخلي والعميد مدحت حجو قائد قوات الشرطة الخاصة والعقيد حقوقي ناصر ابو حناني مدير ادارة الحراسات، وكان في استقبالهم العقيد حقوقي علي القيمري مدير شرطة المحافظة ونائبه العقيد حقوقي مأمون فحماوي وكبار الضباط ومدراء أفرع الإدارات والمراكز والأقسام بشرطة المحافظة .

وتناول والوفد المرافق مأدبة إفطار في مديرية شرطة المحافظة الى جانب أبنائه الضباط وضباط صف والأفراد.

وقد نقل تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين القائد الأعلى لقوى الأمن ورئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله لكافة منتسبي شرطة المحافظة , وقد أكد على ضرورة الالتزام بالضبط والربط العسكري لما يعكسه من صورة ايجابية لدى المواطن عن رجل الأمن ويساهم في بسط  القانون, كما أكد على أن توفير الأجواء الآمنة ضروري لتعزيز ثبات المواطن الفلسطيني وانتمائه لارضه , مشيرا إلى أن العين الساهرة التي تحمى الوطن تعتبر ركيزة أساسية لنشر ثقافة القانون والوصول لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد على وجوب ان يكون اداء منتسبي شرطة ضواحي القدس متميزاً وذو خصوصية عالية وانتماء كبير وجهد مضاعف يتناسب مع خصوصية وقدسية العاصمة المقدسة، وأن تسهيل دخول المصليين للصلاة في المسجد الاقصى عمل مقدس ووطني واخلاقي وديني ونحن اذ نقوم بهذا العمل انما نقوم بخدمة أهلنا وابناء شعبنا الذين يرغبون بالصلاة في المسجد الاقصى.


وأضاف اللواء خلال لقائه مع مدراء افرع الادارات أن مؤسسة الشرطة وصلت الى مستويات عالية في خدمة ابناء شعبها وحرفيتها في العمل ومهنيتها وأكبر دليل على ذلك انتسابها للشرطة الدولية الانتربول، وقد جاء ذلك بالتأكيد من العلاقة المتكاملة مع اذرع المؤسسة الأمنية الفلسطينية كلها.


وأشاد اللواء عطا الله بجهود شرطة محافظة ضواحي القدس في متابعه الظواهر السلبيه التي كانت تشكل ازعاجا للمواطن والخطة التي اعدتها باهتمام للحفاظ على قدسية الشهر الفضيل رغم كل المعيقات والصعوبات التي تواجهها الشرطة الفلسطينية بشكل عام وشرطة ضواحي القدس بشكل خاص والتي باتت معروفة لجميع ابناء شعبنا، كما تطرق لظاهرة المركبات غير القانونية والمفرقعات والالعاب النارية وأكد انها ظاهرة مزعجة ومؤذية تنال من أمن وامان أبناء شعبنا ويجب علينا العمل سوياً بكل حزم للتخلص منها والقضاء عليها.




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