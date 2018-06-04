الرئيس الفلبيني لمسؤولي الكويت: أنا آسف

رام الله - دنيا الوطنقدم الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، اعتذاره، لدولة الكويت، بسبب استخدامه عبارات قاسية، خلال الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين، على خلفية قضايا تتعلق بالعمالة الفلبينية.وجاء في الخطاب الذي توجّه فيه دوتيرتي مباشرة إلى الكويت، قال: "للمرة الأولى أود أن أقول أنني كنت قاسيًا في تعبيري، ربما كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني أرغب اليوم في أن أقدّم اعتذاري للكويت"، مُخاطباً المسؤولين الكويتيين: "أنا آسف على اللغة التي استخدمتها ولكنني راض جدًا عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مشاكل بلدي".وأعرب الرئيس الفلبيني، عن أمله في أن يزور الكويت قريباً لإبداء امتنانه لمسؤولي هذا البلد.يذكر، أن العلاقات الدبلوماسية، بين البلدين توترت مؤخرًا، بعدما فرضت الفلبين حظرًا جزئيًا على سفر عمالها إلى الكويت، إثر العثور على جثة عاملة منزلية فيليبينية مقتولة، ومحفوظة في ثلاجة في الكويت، فيما بلغت الأزمة أوجها إثر طرد الكويت في أبريل سفير الفلبين على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب.