الجيش الليبي يتقدم في أحياء درنة

رام الله - دنيا الوطنأكد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الجيش الليبي دخل أكبر أحياء درنة ويتقدم فيها بشكل كبير.ووفق ما نقلت عنه قناو (سكاي نيوز عربية)، فقد قال المسماري: إن الجيش الليبي يحاصر تنظيم القاعدة وبقايا تنظيم الدولة، في درنة بدعم من الأهالي، لافتًا إلى أن هنالك تحالف ما بين التنظيمين، لمحاربة الجيش الليبي، الذي يتزعمه خليفة حفتر.وأوضح أن أغلب قيادات التنظيمين، تم القضاء عليها مما أدى إلى إرباك مسلحي تلك التنظيمات، مشيرًا إلى أن جيشه، يقوم بإبطاء هجماتنا لإعطاء فرصة للمدنيين لإخلاء مناطق القتال، كما دعا أهالي درنة إلى تسليم أبنائهم الذين يقاتلون الجيش الليبي.