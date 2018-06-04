حماس: المقاومة قادرة على الرد على الاحتلال في الوقت والمكان المناسبين

أكد المتحدث باسم حركة حماس، عبداللطيف القانوع، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على إرسال الرسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي في الوقت والمكان المناسبين، مشيراً إلى أن المقاومة لها حق الرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.





وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أكدت أنها قادرة على الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأنها لن تسمح بفرض معادلات جديدة جديدة أو تغيير قواعد الاشتباك من خلال الاستمرار بقصف غزة.





رام الله - دنيا الوطنوقال القانوع في تصريحات صحفية: إن المقاومة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بالشعب الفلسطيني، أو رسم معادلة جديدة على الأرض، أو تغيير قواعد الاشتباك المعمول بها ميدانياً، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحمل مسؤولية أي تصعيد في قطاع غزة.في السياق أيضاً، أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أن الانتهاك الإسرائيلي كان أمراً متوقعاً، وأن قوى المقاومة الفلسطينية، تتدارس فيما بينها لأنها لا تريد أن تذهب بعيداً في المواجهة مع الاحتلال، لأنها تدرك أن الاحتلال أيضاً لا يريد أن يذهب بعيداً في التصعيد.وتابع أبو ظريفة في تصريحات صحفية، أن الأمور لن تتصاعد وتذهب بعيداً عما جرى خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هناك ضوابط موجودة لدى الفصائل الفلسطينية كافة، بعدم إعطاء إسرائيل الفرصة لشن عدوان لقطع الطريق على مسيرات العودة، مؤكداً أن الجميع يلتزم بما تم الاتفاق عليها مع الأشقاء في مصر.